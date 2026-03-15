    15:52, 15 Март 2026 | GMT +5

    Молодожены из Мангистау прибыли на референдум на катере

    В Мангистауской области молодожёны необычным способом прибыли на референдум. Они добрались до избирательного участка на катере по Каспийскому морю, продемонстрировав свою гражданскую активность и участие в демократических процессах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦОК региона.

    Фото: ЦОК Мангистауской области

    Необычный поступок стал одним из ярких моментов дня голосования в регионе и привлёк внимание жителей и пользователей социальных сетей. Кадры прибытия молодожёнов на катере быстро распространились в интернете и вызвали живой отклик у пользователей.

    Фото: ЦОК Мангистауской области

    По пути молодожёны сняли несколько видеороликов в стиле love story на фоне Каспийского моря, запечатлев атмосферу важного для страны дня. В объектив камеры попали живописные морские пейзажи, моменты прогулки по воде и прибытие к берегу. Таким образом они совместили один из самых важных дней в личной жизни с участием в значимом общественно-политическом событии.

    Фото: ЦОК Мангистауской области

    По информации областной избирательной комиссии, этот случай наглядно показывает, что молодёжь региона активно участвует в общественной жизни страны и проявляет гражданскую ответственность.

    Фото: ЦОК Мангистауской области

    Сделав свой выбор, молодожёны отметили, что участие в референдуме для них стало символичным событием, которое совпало с началом их семейной жизни. По их словам, в такой важный день они решили сохранить память не только о своей свадьбе, но и о событии, имеющем значение для будущего страны. Необычная история стала одним из самых обсуждаемых эпизодов дня голосования в регионе.

    Теги:
    Свадьбы Каспийское море Регионы Казахстана Конституционная реформа Референдум-2026 Мангистауская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
