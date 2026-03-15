Молодожены из Мангистау прибыли на референдум на катере

Необычный поступок стал одним из ярких моментов дня голосования в регионе и привлёк внимание жителей и пользователей социальных сетей. Кадры прибытия молодожёнов на катере быстро распространились в интернете и вызвали живой отклик у пользователей.

Фото: ЦОК Мангистауской области

По пути молодожёны сняли несколько видеороликов в стиле love story на фоне Каспийского моря, запечатлев атмосферу важного для страны дня. В объектив камеры попали живописные морские пейзажи, моменты прогулки по воде и прибытие к берегу. Таким образом они совместили один из самых важных дней в личной жизни с участием в значимом общественно-политическом событии.

По информации областной избирательной комиссии, этот случай наглядно показывает, что молодёжь региона активно участвует в общественной жизни страны и проявляет гражданскую ответственность.

Сделав свой выбор, молодожёны отметили, что участие в референдуме для них стало символичным событием, которое совпало с началом их семейной жизни. По их словам, в такой важный день они решили сохранить память не только о своей свадьбе, но и о событии, имеющем значение для будущего страны. Необычная история стала одним из самых обсуждаемых эпизодов дня голосования в регионе.