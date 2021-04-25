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    18:00, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Молодой предприниматель из Карагандинской области производит кумыс и саумал

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодой животновод из села Сарыарка Бухар-Жырауского района Карагандинской области Алмаз Тангышбаев занимается производством молочных продуктов уже четыре года. Он давно думал о расширении бизнеса, но не хватало финансов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году Алмаз Тангышбаев стал обладателем гранта акима Карагандинской области для поддержки и развития молодёжного предпринимательства.

    Все средства в размере миллиона тенге сразу были потрачены на аппараты для взбивания кумыса – Алмаз приобрёл четыре куби: два электрических и два для работы вручную.

    «Это большое подспорье. Сейчас у меня 10 кобыл. Были бы средства, купил бы ещё животных. Но больше всего мне не хватает пастбищной земли. Я собираюсь и дальше развиваться в направлении животноводства. Мне это нравится. Спасибо родителям. Они поддерживают меня и помогают», – рассказал Алмаз.

    Молочную продукцию семьи Тангышбаевых покупают в основном местные жители. Часть кумыса и саумала Алмаз реализует в Караганде. Есть уже постоянные покупатели.

    «Все знают, что свежее кобылье молоко полезно для здоровья. Повышает иммунитет, помогает при тяжёлых болезнях. Подходит и детям, и старикам. Мы сами пьём его», – добавил предприниматель.

    Несмотря на тяжёлый каждодневный труд, Алмаз любимое дело бросать не собирается. Он хотел бы открыть лавку в Караганде, чтобы его продукция принесла пользу не одной семье.


    Теги:
    Сельское хозяйство Карагандинская область Экономика
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