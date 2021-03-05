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    20:25, 04 Март 2021 | GMT +6

    Молодой поэт поздравил казахстанских женщин с 8 марта

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В библиотеке семейного чтения Наурызбайского района Алматы состоялась онлайн-встреча жителей с молодым поэтом Уланом Ыскак. Мероприятие посвящено к празднованию международного женского дня 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Известный поэт поздравил всех женщин и девушек с наступающим женским праздником. Он ответил на вопросы наших зрителей, читателей. Прочитал свои стихотворения о любви, женщинах, родной земле», - отметили организаторы.

    В прямом эфире гость вечера Улан Ыскак, поздравляя казахстанских женщин, пожелал им счастья.

    «Я поздравляю всех дам, женщин, матерей с международным праздником. Желаю всем материнского счастья. Весна - это праздник женщин и красоты. Наверное, нет поэта, который не посвящал стихотворения весне», - добавил он.

    Отвечая на вопросы зрителей, он рассказал о своем кумире, об интересе к поэзии, как начал сочинять стихи и так далее.

    Организаторы данной встречи подчеркнули, что такие мероприятия в библиотеке семейного чтения проводятся часто. Недавно здесь проводились поэтические вечера в честь 175-летия Жамбыла Жабаева и 90-летия Мукагали Макатаева.

    Молодой поэт Улан Ыскак родился в Кегенском районе Алматинской области. С детства интересовался литературой. Является членом литературного центра «Әдебиет әлемі». Участник различных поэтических состязаний. Его стихи были опубликованы в республиканских и городских газетах.


    Теги:
    Культура Алматы
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