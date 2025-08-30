РУ
    Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Алматы

    На праздничном мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Республики Казахстан, по поручению Главы государства вице-министр науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова торжественно вручила сертификаты на квартиры восьми молодым ученым. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    — Мы стремимся создать в стране все необходимые условия для развития науки, и обеспечение ученых жильем — одно из ключевых направлений на этом пути. Наша цель — не только поддержать молодых специалистов, но и вдохновить их на новые достижения. Убеждены, что формирование комфортной среды для жизни и профессионального роста позволит раскрыть потенциал наших ученых и будет способствовать конкурентоспособности научных исследований Казахстана на международной арене.

    Также в ходе мероприятия в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан были награждены сотрудники, работающие в сфере науки.

    В целях реализации поручения Президента, данного 31 мая 2024 года на встрече с молодыми учеными в «Ғылым ордасы», принимаются меры по повышению социального статуса ученых, их поддержке и стимулированию притока молодых кадров в науку. В соответствии с этим, комиссия определила очередной список молодых ученых научных организаций и организаций высшего и послевузовского образования, подведомственных государственным органам, для предоставления жилья в городе Алматы.

    жилье молодым ученым
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    — Министерство с мая ведет работу по формированию списка молодых ученых (в возрасте до 40 лет включительно), нуждающихся в жилье. В научные организации и высшие учебные заведения, подведомственные государственным органам, расположенным в городе Алматы, поступило около 300 заявок.

    Увеличение количества молодых ученых окажет положительное влияние на развитие науки, коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности, а также созданию новых экономических кластеров, — отметили в МНВО.

    19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023–2027 годы. По программе льготное жилье получили 477 молодых ученых.

    В преддверии юбилея ряд сотрудников Министерства науки и высшего образования были награждены юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл», а также ведомственными наградами — нагрудными знаками «Ана тілін дамытуға қосқан үлесі үшін» и «Ахмет Байтұрсынұлы».

    Фото: Миннауки и высшего образования РК
