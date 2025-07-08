Молодых казахстанцев призывают принять участие в премии «Jas Kenes Siylygy»
Организаторы премии ждут заявок от молодых специалистов до 35 лет в самых разных отраслях, передает агентство Kazinform.
Кто может стать лауреатом премии «Jas Kenes Siylygy» на площадке @pavlodar.rsk рассказала член Совета по молодежной политике при Президенте Гульзира Атабаева. Лауреат получит один миллион тенге. Премия будет присуждаться исключительно из спонсорских средств.
— Премия была инициирована в 2024 году Советом по молодежной политике, — заявила спикер. — Она никак не конкурирует с государственными. Ее задача — подчеркнуть значимость жизненно важных профессий, которые влияют на общество. В этом году список номинаций расширили до 10, в каждой из которых будет объявлено по два победителя.
Номинация «Bilim jane Gylym» охватывает педагогов учреждений системы дошкольного, среднего, ТиПО, высшего и послевузовского образования, а также ученых, научных сотрудников и исследователей. Номинация «Zharyq» — для работников энергетического сектора, атомной промышленности, работников нефтегазовых предприятий. «Örken» — для работников агропромышленного комплекса, отрасли переработки сельскохозяйственной продукции и производства пищевой продукции.
В век стремительного развития технологий работники IT-сферы и креативных индустрий имеют ключевое значение, и они нашли свое место в номинации «Örleu». Номинация «Janqiarlyq» была разделена на две, позволяя выделить для работников органов внутренних дел и Вооруженных сил РК и отдельно работников аварийно-спасательных служб, пожарных и иных организаций системы гражданской защиты — в номинацию «Qaisar». В номинацию «Altyn jürek», охватывающую работников среднего, младшего медицинского персонала, была включена категория врачей.
Добавлена номинация «Altyn qol» для работников рабочих профессий — маляров, сантехников, строителей и др., а также работников КСК, ОСИ и иных организаций, ответственных за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов. В номинацию «Bolaşaq turaly qamqorlyq» включены работники инклюзивных учебных центров, оказывающих специализированные услуги, организации, предоставляющие социальные услуги, и волонтеры. Номинация «Önerkäsıp» охватывает работников обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и других производственных секторов экономики.
Прием заявок на сайте jas-kenes.kz/siylygy продлится до 20 июля. Вручение премии пройдет в Астане 20 августа. Предусмотрено три этапа отбора.