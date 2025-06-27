Молодых бизонов купил карагандинский зоопарк

Их купили на ферме в Акмолинской области. Там дали потомство бизоны, привезенные из Канады. Родились детеныши в 2024 году.

Как сообщили в акимате, в Караганду животных доставили спецтранспортом, с обеспечением безопасности и комфорта. Для новых обитателей в зоопарке подготовили просторный вольер и домик, в котором они могут укрыться в непогоду.

Фото: акимат Карагандинской области

— Бизоны пока еще ручные, не боятся людей. Наши сотрудники заходят к ним, кормят, убирают. Животным пришлось адаптироваться под наш рацион: мы кормим их морковью, свеклой, пшеницей, а на ферме, где их вырастили, им давали только сено, — рассказывает директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

Она также сообщила, что в дальнейших планах привезти зубров из Беловежской пущи.

Фото: акимат Карагандинской области

Ранее сообщалось, когда в Казахстан привезут четырех тигров из России.