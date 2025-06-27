РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:24, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Молодых бизонов купил карагандинский зоопарк

    В Карагандинском зоопарке появились три молодых бизона — Марс, Венера и Майя, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    Молодых бизонов купил карагандинский зоопарк
    Фото: акимат Карагандинской области

    Их купили на ферме в Акмолинской области. Там дали потомство бизоны, привезенные из Канады. Родились детеныши в 2024 году.

    Как сообщили в акимате, в Караганду животных доставили спецтранспортом, с обеспечением безопасности и комфорта. Для новых обитателей в зоопарке подготовили просторный вольер и домик, в котором они могут укрыться в непогоду.

    Молодых бизонов купил карагандинский зоопарк
    Фото: акимат Карагандинской области

    — Бизоны пока еще ручные, не боятся людей. Наши сотрудники заходят к ним, кормят, убирают. Животным пришлось адаптироваться под наш рацион: мы кормим их морковью, свеклой, пшеницей, а на ферме, где их вырастили, им давали только сено, — рассказывает директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

    Она также сообщила, что в дальнейших планах привезти зубров из Беловежской пущи.

    Молодых бизонов купил карагандинский зоопарк
    Фото: акимат Карагандинской области

    Ранее сообщалось, когда в Казахстан привезут четырех тигров из России.

    Теги:
    Зоопарк Регионы Карагандинская область Животные
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают