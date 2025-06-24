Когда в Казахстан привезут четырех тигров из России

– В настоящее время проходят заседания Межгосударственной рабочей группы по вопросам тигров между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Министерство прорабатывает вопрос ввоза первых тигров в Казахстан. Конкретные сроки пока не определены, – сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Напомним, 21 сентября 2024 года из зоопарка Хендердаэлл (Нидерланды) в резерват «Иле-Балхаш» были доставлены два тигра. Сейчас животные чувствуют себя хорошо, они благополучно пережили зиму.

– Поскольку тигры находятся в вольере, их ежедневным уходом занимаются специалисты Ассоциации по сохранению диких кошачьих «Жолбарыс». Сотрудники резерватa, в частности государственные инспекторы, отвечают за предотвращение правонарушений, защиту от лесных пожаров и патрулирование прибрежной зоны озера Балхаш, а также осуществляют контроль через специальные посты. В штат резерватa не входит специалист, ответственный за содержание тигров. Поэтому был заключён договор с Ассоциацией «Жолбарыс», которая осуществляет уход, контроль и ветеринарное обслуживание тигров. Резерват, в свою очередь, контролирует работу ассоциации, – добавили в министерстве.

Отметим, что в 2010 году в Санкт-Петербурге прошел Международный форум по сохранению тигров в мире. Именно на этом форуме по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) было объявлено о запуске программы по восстановлению популяции тигров в Центральной Азии, в которой участвуют Казахстан и Россия.

После этого были исследованы потенциальные регионы для восстановления туранского тигра в Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Иране, Кыргызстане, Китае, Таджикистане и Турции. В итоге были выбраны два региона: территория Аральского моря в Узбекистане и приозерная зона Балхаша в Казахстане. WWF поддержал инициативу по восстановлению туранского тигра (в основном путём разведения амурских тигров) именно в регионе Балхаша.

8 сентября 2017 года Правительство Казахстана официально объявило о планах по возвращению тигра в его историческое место обитания в Или-Балхашском регионе и подписало меморандум с WWF о реализации совместной программы по реинтродукции тигра.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о работе по восстановлению популяции тигров в Казахстане.