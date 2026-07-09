Молодые врачи в Турции отказываются от сложных специальностей

В Турции все меньше молодых врачей выбирают педиатрию, хирургию и экстренную медицину, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, в стране растет обеспокоенность будущим системы здравоохранения после публикации результатов последнего экзамена на поступление в медицинскую ординатуру. Значительная часть мест по таким направлениям, как педиатрия, общая хирургия, экстренная медицина и детские узкие специальности, остались невостребованными.

Особенно тревожная ситуация сложилась в детской медицине. По словам главы Турецкой педиатрической ассоциации профессора Озгюра Касапчопура, были заняты лишь 9% мест по неонатологии, тогда как 96% вакансий в детской интенсивной терапии остались незаполненными. Он подчеркнул, что здоровье детей — это инвестиция в будущее страны, и призвал власти повысить зарплаты, расширить систему стимулов, сократить нагрузку на дежурства и пересмотреть правила обязательной отработки.

Серьезные проблемы испытывает и экстренная медицина. Как отметил профессор Озгюр Сёгют из Турецкого фонда экстренной медицины, ежегодно отделения неотложной помощи принимают около 200 млн пациентов, однако в стране работают всего около 4 тыс. профильных специалистов и 1,8 тыс. врачей-ординаторов, что значительно превышает международные нормы нагрузки.

Представители акушерства и гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии также отмечают снижение привлекательности своих специальностей. Как оказалось, среди основных причин — длительное обучение, высокая ответственность, риск судебных разбирательств, случаи насилия в отношении медицинских работников и ухудшение баланса между работой и личной жизнью.

В целом, по словам специалистов, все больше молодых врачей выбирают менее рискованные направления или рассматривают возможность продолжения карьеры за рубежом.

Ранее мы писали, что в Турции анонсировали пакет мер, направленных на усиление контроля и повышение прозрачности в работе частных медицинских учреждений.