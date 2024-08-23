Молодые ученые высказались за строительство АЭС в Казахстане

Спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов принял участие в работе республиканского молодежного политического лагеря «Жастар Рухы». В селе Нысанбек Туркестанской области собрались 420 делегатов со всего Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов, молодежь всегда находится в авангарде трендов и, будучи движущей силой нашего государства, является будущим Справедливого Казахстана. Он подчеркнул, что сегодня государство многое делает для решения социальных проблем молодежи. Также Ерлан Кошанов обратил внимание на эффективность волонтерской деятельности «Жастар Рухы».

Отдельно участники мероприятия обсудили вопрос строительства АЭС в Казахстане. Активисты и члены «Жастар Рухы» подчеркнули прогрессивность этой инициативы и выступили в поддержку возведения АЭС.

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

Председатель Мажилиса отметил, что в большой дискуссии вокруг АЭС именно молодежь должна принимать самое активное участие и выражать свою гражданскую позицию.

– Как сказал наш Президент, самые важные для нашей страны решения принимаются только с учетом мнения народа. Это принципиальная позиция Главы государства. Следовательно, основное решение в вопросе строительства АЭС примет народ. Зачем нам нужна атомная энергетика? Она нужна для нашего будущего, повышения конкурентоспособности нашего государства, развития науки и технологий. В конечном итоге она необходима для укрепления независимости нашей страны и устойчивого развития экономики, – заявил Ерлан Кошанов.

Ученый Нурхат Жакиев обратил внимание на то, что сегодня около 80% энергии Казахстан вырабатывает на основе угля, и использование атомной энергии – это самый эффективный путь выхода из данной ситуации.

– Сейчас мир меняется. Мы живем в эпоху развития кибернаук, искусственного интеллекта, Интернета 6G, электромобилей, дронов, биотехнологий, квантовых компьютеров. Но за счет чего все это работает? Конечно, за счет источников энергии. Поэтому, чтобы успешно конкурировать, мы должны переходить к экологически чистой, эффективной энергии, опираясь на силу науки. Строительство АЭС решит нехватку электроэнергии в нашей стране на ближайшие 100 лет, откроются новые рабочие места, – сказал он.

Председатель Мангистауского областного филиала «Жастар Рухы» Абзал Марат обратил внимание на то, что Мангистаускому атомному энергетическому комбинату уже 56 лет. Он долгое время обеспечивал регион теплом, пресной водой и электричеством. Ни в период работы, ни во время консервации с ним никаких больших проблем не было. Он добавил, что постепенно весь мир, в том числе и Казахстан, переходит на электромобили, что также требует наличия устойчивых источников энергии.

А молодой ученый, проректор Атырауского университета им. Х.Досмухамедова Асхат Шукуров добавил, что 32 страны мира, использующие атомные электростанции, составляют половину от объема мировой экономики и населения планеты. Кроме того, эти страны производят 70% экспортных товаров в мире. По его мнению, Казахстану нельзя оставаться в стороне от прогресса и поэтому нам нужна АЭС, которая не только даст энергию, но и выведет отечественную науку и технологии на новый уровень.

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым