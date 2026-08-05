Молодые люди в Актобе продавали банковские карты мошеннику

В Актобе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в скупке банковских карт для последующего вывода денежных средств, похищенных интернет-мошенниками. По предварительным данным, через эти карты было обналичено около 10 млн тенге, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

По данным следствия, мужчина приобретал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за 20-30 тысяч тенге, а затем перепродавал их третьим лицам. В дальнейшем эти карты использовались для обналичивания средств, добытых преступным путем.

По предварительной информации, через указанные банковские карты было выведено около 10 млн тенге.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщили в полиции, с начала 2026 года в Актюбинской области выявлено и задержано более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству.

Правоохранители напоминают, что передача, продажа или оформление банковской карты либо банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты не участвовал непосредственно в мошенничестве, предоставление своих банковских реквизитов злоумышленникам может сделать его участником преступной схемы.

Ранее АФМ ликвидировало преступную сеть дропперов, которая действовала в 16 регионах Казахстана.