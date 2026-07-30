АФМ пресекло деятельность сети дропперов в 16 регионах Казахстана

АФМ ликвидировало преступную сеть дропперов, которая, по данным следствия, обслуживала интернет-мошенников и участвовала в легализации похищенных средств на территории областей Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

В департаменте АФМ по Актюбинской области рассказали, что уголовное дело возбуждено сразу по нескольким фактам: пособничество интернет-мошенничеству, незаконное предпринимательство, дропповодство и легализация преступных доходов.

Как всё происходило?

По версии следствия, в Актобе действовала организованная группа, создавшая схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.

По данным АФМ, в состав группы входило более десяти человек. Для реализации преступной схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.

Следствие установило, что участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.

Как сообщили в ведомстве, с помощью инструментов блокчейн-аналитики удалось восстановить схему легализации похищенных средств. Деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов, после чего направлялись на криптовалютную платформу для приобретения цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе средства обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

Какой ущерб нанесли дропперы казахстанцам

По информации АФМ, на сегодняшний день установлены 80 потерпевших из 16 регионов страны. Общая сумма ущерба превысила 120 млн теңге.

Под стражу помещены восемь участников преступной группы, еще двое находятся под домашним арестом.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT. Расследование продолжается. Иную информацию в АФМ не раскрывают в соответствии со статьей 201 УПК РК.

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