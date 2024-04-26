Молодые люди должны быть свободными от исторических травм и обид - Маулен Ашимбаев

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев напомнил о важности поручений Президента Казахстана, которые были озвучены на заседании XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана, и выразил свою точку зрения относительно роли АНК в осуществлении этих задач, передает агентство Kazinform.

— В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул важность национальной сплоченности и солидарности в этот ответственный период для нашего государства. Касым-Жомарт Кемелевич поблагодарил представителей АНК за активное участие в ликвидации последствий масштабных паводков в ряде регионов страны. Тысячи волонтеров Ассамблеи участвуют в устранении последствий чрезвычайной ситуации. Как было отмечено Президентом Казахстана, все пострадавшие от паводков получат необходимую помощь и поддержку со стороны государства. Никто не останется без внимания. Активную помощь оказывают и представители бизнеса. Особо была подчеркнута роль АНК в укреплении межэтнического согласия и стабильности, а также в продвижении ценностей толерантности, мира и согласия в обществе. Это особенно актуально в период, когда реализуются масштабные экономические, социальные и политические реформы, направленные на построение эффективной и человекоориентированной экономики и демократической политической системы, — отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что сегодня наша страна решает немало проблем, которые копились десятилетиями в различных сферах. В этих условиях, как было отмечено Президентом страны, мир, стабильность и взаимопонимание в обществе являются ключевыми условиями достижения всех поставленных целей.

— Это особенно актуально на фоне сложной геополитической ситуации в мире. Углубляются противоречия и конфликты между некоторыми странами. Отдельные силы используют это для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии. В этих условиях Казахстан последовательно продвигает повестку взаимопонимания, диалога и нулевой терпимости к любым проявлениям радикализма и экстремизма. Глава государства в своем выступлении акцентировал внимание на особой роли молодежи в реализации масштабных реформ. Только через свободных, креативных, открытых новым идеям, трудолюбивых и толерантных граждан реализуется созидательный потенциал нации. Поэтому, как было подчеркнуто, очень важно прививать молодым людям правильную систему ценностей, уважение к государственному языку, традициям и истории нашего народа. При этом молодые люди должны быть свободными от исторических травм и обид, догматизма и застаревших культурных стереотипов. В воспитании такого нового поколения казахстанцев важная роль принадлежит Ассамблее народа Казахстана, — заявил он.

В ходе выступления Президент страны еще раз обозначил разрушительную роль наркомании, лудомании, семейно-бытового насилия и вандализма, которые имеют место и в нашем обществе.