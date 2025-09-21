Молодые курсанты Костанайской академии МВД приняли Присягу
Первокурсники Костанайской академии МВД РК приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел, передает kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Торжественная церемония приведения первокурсников Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева к Присяге сотрудника органов внутренних дел состоялась на центральной площади города Костаная.
По традиции церемония с участием руководства Академии, представителей государственных органов, почетных гостей, родных и близких курсантов.
Почетные гости, в числе которых заместитель Министра внутренних дел, Председатель КУИС МВД РК, полковник юстиции Абай Кайырбеков и заслуженный работник МВД РК, академик Международной академии информатизации, доцент, генерал-майор внутренней службы в отставке Талап Кабденов, обратились к первокурсникам с напутственными словами.
Церемония завершилась торжественным маршем, ставшим символом нового поколения служителей закона.