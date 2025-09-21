РУ
    Молодые курсанты Костанайской академии МВД приняли Присягу

    Первокурсники Костанайской академии МВД РК приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел, передает kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Фото: Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    Торжественная церемония приведения первокурсников Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева к Присяге сотрудника органов внутренних дел состоялась на  центральной площади города Костаная.

    Фото: Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    По традиции церемония с участием руководства Академии, представителей государственных органов, почетных гостей, родных и близких курсантов.

    Почетные гости, в числе которых заместитель Министра внутренних дел, Председатель КУИС МВД РК, полковник юстиции Абай Кайырбеков и заслуженный работник МВД РК, академик Международной академии информатизации, доцент, генерал-майор внутренней службы в отставке Талап Кабденов, обратились к первокурсникам с напутственными словами.

    Фото: Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

    Церемония завершилась торжественным маршем, ставшим символом нового поколения служителей закона.

    Фото: Polisia.kz
    Фото: Polisia.kz

     

