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Молодежный караван запустили в Восточном Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Сентября 2019, 19:23
Молодежный караван запустили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В целях информационно-методической помощи для сельской молодежи, а также реализации и продвижения программной статьи «Рухани жаңғыру» в области организована работа молодежного каравана «Рухани жаңғыру - жастар жолы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Молодежный караван проходит в рамках проекта «Жігерлі жастар ауылға».

К работе каравана привлечены специалисты управлений внутренней политики, образования, координации занятости и социальных программ, по делам религии, физической культуры и спорта, здравоохранения, МК «Жас Отан», Фонда «Даму», НПП «Атамекен», Жилстройсбербанка, теологи, блогеры и психологи.

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«Главной задачей молодежного каравана является разъяснение механизмов государственной поддержки молодежи. Молодые люди из сельской местности получают консультации по программам «Еңбек», «С дипломом в село», «Жас кәсіпкер», «Дорожная карта бизнеса», «Молодежная практика». Мы акцентируем особое внимание на адресную работу с молодежью. Провели встречи в 6 отдаленных округах Кокпектинского, Зайсанского, Тарбагатайского, Жарминского, Аягозского, Урджарского районов с охватом 316 человек. К квалифицированным специалистам - психологу, гинекологу, урологу и теологу обратился 51 человек. До конца года мы планируем охватить все районы области», - рассказал координатор проекта, руководитель ОО «Семей жастар ассамблеясы» Максат Карибаев.

Кроме того, в рамках молодежного каравана был организован прием специалистов Центра матери и ребенка ВКО, посвященный Дню семьи. В нем приняли участие 10 молодых семей, которых опытные психологи проконсультировали по семейным вопросам.

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Восточно-Казахстанская область   АНК   Рухани жаңғыру   Год молодежи  
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