Молодежный форум «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии» прошел в Туркестанской области
В форуме приняли участие активная молодежь Туркестанской области.
В ходе совещания руководитель управления общественного развития Туркестанской области Ансар Жанабаевич обратился к участникам форума с наилучшими пожеланиями. Затем выступили спикеры форума:
- президент и общественный деятель ОЮЛ «Ассоциация выпускников детских домов Казахстана», президент общественного фонда «Жастарға жол» Рафаэль Гасанов;
- сотрудник Туркестанской специальной экономической зоны, выпускник ГП «Болашак» Алмас Жаксылыков;
- молодой поэт, ведущая телеканала «Turkistan», автор литературного проекта @tarmaqtar, обладательница 3-го места Республиканского состязания акынов, посвященного 175-летию А. Кунанбайулы, Рысгуль Досжанова;
- руководитель КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области, выпускник программы «Болашак» Ерасыл Тулебаев;
- председатель Туркестанского областного филиала Республиканского общественного объединения юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Аружан Шекербек;
- гид-экскурсовод ГККП центр «Ұлы Дала Елі» Егизбаева Амина.
Участники рассказали о достижениях в различных сферах деятельности, связанных с обретением суверенитета, и поделились планами на будущее.
Кроме того, в рамках форума была организована выставка достижений молодых предпринимателей. В конце мероприятия молодые люди поделились своими мнениями и были награждены.