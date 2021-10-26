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    11:31, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Молодежный форум «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии» прошел в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области организовал областной форум «Независимый Казахстан в четвертом десятилетии», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В форуме приняли участие активная молодежь Туркестанской области.

    В ходе совещания руководитель управления общественного развития Туркестанской области Ансар Жанабаевич обратился к участникам форума с наилучшими пожеланиями. Затем выступили спикеры форума:

    - президент и общественный деятель ОЮЛ «Ассоциация выпускников детских домов Казахстана», президент общественного фонда «Жастарға жол» Рафаэль Гасанов;

    - сотрудник Туркестанской специальной экономической зоны, выпускник ГП «Болашак» Алмас Жаксылыков;

    - молодой поэт, ведущая телеканала «Turkistan», автор литературного проекта @tarmaqtar, обладательница 3-го места Республиканского состязания акынов, посвященного 175-летию А. Кунанбайулы, Рысгуль Досжанова;

    - руководитель КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления общественного развития Туркестанской области, выпускник программы «Болашак» Ерасыл Тулебаев;

    - председатель Туркестанского областного филиала Республиканского общественного объединения юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Аружан Шекербек;

    - гид-экскурсовод ГККП центр «Ұлы Дала Елі» Егизбаева Амина.

    Участники рассказали о достижениях в различных сферах деятельности, связанных с обретением суверенитета, и поделились планами на будущее.

    Кроме того, в рамках форума была организована выставка достижений молодых предпринимателей. В конце мероприятия молодые люди поделились своими мнениями и были награждены.


    Теги:
    Официально Туркестанская область 30 лет Независимости Молодежь
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