Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Молодежной политикой охватят 6 млн казахстанцев

20 Января 2023, 14:24
Молодежной политикой охватят 6 млн казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 6 млн казахстанцев будут охвачены молодежной политикой в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказал о новшествах, предусмотренных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

«Также в рамках Закона внесена поправка, направленная на увеличение возраста молодежи с 29 до 35 лет. Это дает возможность расширить охват молодежной политикой с 3,7 млн человек до 6 млн человек, и будет способствовать их социальной активности. Например, расширяются возможности для получения грантов на развитие бизнеса в рамках проектов «Тәуелсіздік ұрпақтары», «Zhas Project», премии «Дарын» и других», – сказал Д.Кадиров.

Вице-министр также сообщил, что поправками предусмотрены разработка программы по льготному порядку предоставления арендного жилья молодежи местными исполнительными органами и новые полномочия для них в части реализации жилищных программ. Акиматы, совместно с Отбасы банком, смогут разрабатывать региональные жилищные программы, предусматривающие участие в них граждан в возрасте до 35 лет.

Закон был подписан Главой государства 26 декабря 2022 года.


Новости по теме
Четыре группы молодежи включили в категорию NEET в Казахстане
Казахстанскую молодежь обучат не попадаться в ловушки онлайн-мошенников
Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова
Теги:
Читайте также
Четыре группы молодежи включили в категорию NEET в Казахстане
Президентская литературная премия для молодых писателей появится в РК
Эффективность политических партий: Какие инициативы были внедрены в жизнь общества
Морозы и гололед в Алматы: травмы получили более 200 человек
Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый
Казахстанскую молодежь обучат не попадаться в ловушки онлайн-мошенников
Диабет, ожирение, цирроз печени: Какие привычки в еде могут навредить здоровью
Ущерб от финпирамид в Казахстане в прошлом году превысил 8 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана
2 Шапагат Аубакир назначен акимом Сатпаева
3 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
4 Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области
5 Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый

Лента новостей