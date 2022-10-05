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Молодежное объединение Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
5 Октября 2022, 12:25
Молодежное объединение Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Общественное молодежное объединение Qazaqstan Team выступило с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не просто поддерживаем, мы решили выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК. Мы поддерживаем пакет реформ, предлагаемых Главой государства. Многие члены нашей организации являются состоявшимися, молодыми предпринимателями, члены нашей организации также работают в сфере образования. Мы считаем, что пакет реформ, предложенный Касым-Жомартом Токаевым, охватывает много сфер, которые также касаются нас. Поэтому мы решили выдвинуть его кандидатуру», - рассказал журналистам руководитель молодежного объединения Олжас Сулейменов.

Члены организации единогласно поддержали своего руководителя и инициативу о выдвижении Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты РК.

Членами общественного молодежного объединения Qazaqstan Team являются предприниматели, аналитики, эксперты в разных сферах.

Организация старается объединить интеллектуальную молодежь, также занимается благотворительностью.

Волонтеры также выступили с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты. Национальная волонтерская сеть выступила с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в Президенты

Также сообщалось, что Гражданский альянс Казахстана поддержал предложение выдвинуть кандидатуру действующего Главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК.

Ранее в Центральной избирательной комиссии пояснили, как могут баллотироваться на должность Президента РК беспартийные казахстанцы

Внеочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

О том, как будут проходить выборы, можно прочитать здесь.



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