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Молодежное и волонтерское движения намерены развивать в АНК СКО

19 Января 2022 18:30
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Молодежное и волонтерское движения намерены развивать в АНК СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Ассамблее народа Казахстана Северо-Казахстанской области обсудили задачи и направления дальнейшей работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления внутренней политики Кемел Оспанов отметил, что «задача Ассамблеи области на долгие годы вперед — оберегать и укреплять дружбу этносов.

«Реализация задач должна осуществляться по таким важным направлениям как информационно-разъяснительная, социальная и благотворительная деятельность. Необходимо на постоянной основе вести разъяснение государственной политики в сфере межэтнических отношений, государственной поддержки социально-уязвимых слоев населения. В целях модернизации деятельности Ассамблеи предлагается превратить дома дружбы и КГУ «Қоғамдық келісім» в ресурсные центры и проектные офисы в рамках «сервисной модели». Это значит, что теперь работа будет вестись по отдельным направлениям в рамках спецпроектов. Необходимо активизировать работу всех структурных подразделений АНК области, утвердить содержательные планы по реализации базовых и новых социальных проектов», - сказал К. Оспанов.

Он напомнил, что деятельность североказахстанской АНК строится в соответствии с проектами «Развитие института медиации через выработку социальных установок, направленных на неприятие конфликтных проявлений в межэтнической среде», «Полиэтнический Казахстан: этнокультурный генезис», «Духовно-культурная популяризация казахстанского многообразия этносов» и «Формирование общегражданской идентичности».

«Сейчас как никогда наиболее остро стоит вопрос выстраивания конструктивных взаимоотношений между государством и обществом. Поэтому необходимо проводить постоянные встречи с представителями этносов, особенно с молодежью, жителями каждого населенного пункта. Это даст возможность членам Совета общественного согласия проявить себя в качестве проводников государственной политики в сфере межэтнических отношений. Важным направлением в деятельности АНК СКО становится развитие молодежного и волонтерского движения на базе «Жаңгыру жолы». Молодежь - наша опора в будущем», - добавил К. Оспанов.


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#Северо-Казахстанская область   #АНК   #Общество   #Молодежь   #Волонтёрство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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