Молодежный форум «Legal Talk: открытый микрофон» прошел в области Жетысу
Молодежный форум «Legal Talk: открытый микрофон» прошел в рамках идеологемы «Закон и Порядок», передает Kazinform.
Главной особенностью форума стал формат открытого микрофона, который позволил участникам свободно высказывать свое мнение, напрямую задавать интересующие вопросы профильным специалистам и получать конкретные и понятные ответы. В качестве спикеров в форуме приняли участие замакима области Жетысу Диас Есдаулетов, областной прокурор Бауыржан Жумаканов, руководитель ДЭР по области Жетысу Еркин Тюмелиев, замначальника департамента полиции Жасулан Байкенов.
В рамках мероприятия была организована интерактивная игра, по итогам которой участнику, занявшему первое место, были вручены благодарственное письмо и памятный подарок. Особое внимание было уделено повышению активности и заинтересованности участников.
В форуме приняли участие около 200 молодых людей. Мероприятие стало важной частью системной работы, направленной на укрепление гражданской позиции молодежи, воспитание уважения к закону и усиление общественного порядка.
Студентка университета им. И. Жансугурова Акерке Ескараева поделилась своими впечатлениями.
— Спикеры открыто отвечали на все вопросы и не уходили от сложных тем. Такой формат позволяет лучше понять, как на практике работают закон и порядок. Особенно запомнилось обсуждение темы дропперства, так как это действительно актуальная проблема для современной молодежи. Многие даже не задумываются о последствиях, поэтому такие разъяснения очень важны. Хотелось бы, чтобы подобные встречи с молодежью проводились чаще, — сказала девушка.