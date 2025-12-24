Молодежный форум «Legal Talk: открытый микрофон» прошел в области Жетысу

Главной особенностью форума стал формат открытого микрофона, который позволил участникам свободно высказывать свое мнение, напрямую задавать интересующие вопросы профильным специалистам и получать конкретные и понятные ответы. В качестве спикеров в форуме приняли участие замакима области Жетысу Диас Есдаулетов, областной прокурор Бауыржан Жумаканов, руководитель ДЭР по области Жетысу Еркин Тюмелиев, замначальника департамента полиции Жасулан Байкенов.

Фото: управление общественного развития области Жетысу

В рамках мероприятия была организована интерактивная игра, по итогам которой участнику, занявшему первое место, были вручены благодарственное письмо и памятный подарок. Особое внимание было уделено повышению активности и заинтересованности участников.

В форуме приняли участие около 200 молодых людей. Мероприятие стало важной частью системной работы, направленной на укрепление гражданской позиции молодежи, воспитание уважения к закону и усиление общественного порядка.

Студентка университета им. И. Жансугурова Акерке Ескараева поделилась своими впечатлениями.