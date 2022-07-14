14 Июля 2022 13:19

Молодежная страта станет доминантной - глава Секретариата СВМДА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай заявил о том, что важно не просто проводить молодежную политику, а вовлекать молодежь в эту политику, чтобы она участвовала в реализации подходов. Об этом он сообщил на пятом заседании Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это значительная площадка, где обмен опытом является главной целью. Мы говорим о том, что границы становятся все более условными. Вместе с тем, правительства должны изучить опыт тех стран, где есть наиболее позитивные результаты. Поэтому с учетом того, что Азия значительно молодеет, молодежная страта станет доминантной. Недавно я побывал в Бангладеше. Процент молодежи там значительно выше, чем в Узбекистане. Молодежная политика – это, по сути, социально-экономическая политика для правительства. Поэтому обмен мнениями очень полезен, очень важен обмен опыта с Ассоциациями. Очень важно проводить не молодежную политику, а вовлекать молодежь в эту политику с тем, чтобы она вырабатывала подходы, участвовала в их реализации», - сказал Кайрат Сарыбай.

Он также отметил, что СВМДА перспективная площадка, особенно для Казахстана.

«Во многих государствах-членах есть запрос на нашу структуру. Как сказал в своем обращении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в период глобальной турбулентности СВМДА – это востребованная, эффективная, многосторонняя площадка дипломатии», - добавил спикер.

Сообщалось, что сегодня будут обсуждены вопросы радикализации молодежи.

«Любой конфликт вызывает серьезную дестабилизацию. На Азиатском материке ряд застарелых конфликтов, к сожалению, иногда становятся почвой для радикализации. Чтобы отвлечь от деструктивных сил, правительства должны объединить усилия. У терроризма, экстремизма нет национальности. Они не признают никаких границ. Борьба с таким злом должна быть международно-скоординированной. Полезно изучить опыт друг друга. Важно не просто бороться с последствиями, а предотвратить их. СВМДА – это многосторонняя площадка, которая вырабатывает решения и добровольно выполняет их. Молодежный совет – это совещательный орган, где молодежь и те, кто вырабатывает молодежную политику, вносят рекомендации, на основании которых правительства могут принять в разработку свои национальные законы», - добавил Кайрат Сарыбай.