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Молодежная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч в Армении
27 Января 2022 15:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежная команда Казахстана (U-19) по футболу планирует провести товарищеский матч в Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Казахстана.
После проведения учебно-тренировочного сбора в Нур-Султане команда отправится в Армению. Там они сыграют два матча со сборной этой страны.
Сборная Казахстана до 19 лет отправится в Ереван 8 февраля.
Отметим, что с этого года молодежную сборную страны возглавит Вахид Масудов. Ранее он выступал в качестве главного тренера клуба «Актобе». Добавим, что в прошлом году сборную U-19 тренировал Александр Кузнецов.
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