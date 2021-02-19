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    18:04, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Молодежная политика должна стать инструментом преобразования страны – депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В условиях растущих требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов в ходе встречи депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана с членами республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас молодая нация. Каждый второй казахстанец принадлежит к категории молодых. Значит, у нас большое будущее, как у молодой нации. Поэтому у нас уделяется соответствующее внимание молодежной политике», - сказал Сауытбек Абдрахманов.

    Мажилисмен добавил, что по выступлениям Елбасы и Главы государства можно увидеть, что у нас есть положительные изменения в молодежной политике.

    «Приоритет молодежной политике является одним из ключевых целей «Стратегии Казахстана – 2050». Елбасы в своей статье подчеркивал важность возрождения общественного сознания. Сохранение национального сознания, его адаптация к современным требованиям стали важнейшим фактором государственной политики. В 21-м веке через возрождение сознания открывается путь к динамичному развитию нашей страны. В условиях модернизации нашего общества и еще больших растущих требований к человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать инструментом развития и преобразования страны», - подчеркнул депутат.



    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Мнения АНК Мажилис Молодежь
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