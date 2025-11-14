Молодежка Казахстана упустила победу в драматичном матче со Словакией

Встреча прошла на стадионе «Татран» в городе Прешов, обслуживала ее судейская бригада из Северной Ирландии во главе с Ианом Макнаббом.

Стартовые составы выглядели следующим образом:



Словакия U-21: Тяпай, Граница, Палишчак, Якубко, Миелке, Гайовски, Гиди, Гайдош, Марцелли, Григер, Ризнич;

Казахстан U-21: Талыспаев, Каримов, Турганов, Аскаров, Мрынский, Нурымбет, Жумабеков, Байбек, Труфанов, Багдат, Валгушев.

Уже на второй минуте Нино Марцелли дальним ударом попал в штангу, хозяева продолжили атаковать и поработать пришлось Дулату Талыспаеву, но затем гости вышли в контратаку и Рамазан Багдат (11-я) открыл счет. Фавориты много атаковали, но выровнять положение смогли только на старте второй половины, Адриан Фиала (52-я) в сутолоке затолкал мяч в сетку. Словаки продолжили атаковать и под прессингом Фиала ударом головой в упор оформил дубль — 2:1.

Таким образом, Казахстан проиграл третий подряд матч в отборочном турнире при одной победе и с тремя очками занимает пятое место турнирной таблицы группы D, первое у Словакии с 13 баллами.

17 ноября команда Андрея Ферапонтова дома примет Молдову.





