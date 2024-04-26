Молодежь воплощает прорывные идеи - Марал Калиева о перспективах современного Казахстана

Межэтническая стабильность является одной из основных демократических ценностей и рассматривается как фактор общественного развития, и особое место в сохранении целостности национального мировоззрения и национального самосознания, достижении согласия и единения в системе государственной политики занимает Ассамблея народа Казахстана. Такое мнение выразила доктор политических наук, главный научный сотрудник Института истории государства Марал Калиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем выступлении на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс» 25 апреля 2024 года, Глава государства Касым-Жомарта Токаев подчеркнул, что АНК будет уделять большое внимание идеологическому воспитанию молодежи. Глава государства отметил, что деятельность Ассамблеи также играет важную роль в противодействии пяти социальным порокам, о которых Президент говорил на заседании Национального курултая: наркомании, игромании, насилию в семье и обществе, вандализму, расточительству.

Марал Калиева подчеркивает необходимость уделять особое внимание социальной адаптации молодежи, отмечая, что молодежь воплощает прорывные идеи и принимает непосредственное участие в реализации модернизационного курса страны.

— В демократическом обществе большую значимость имеет система ценностей, направленная на устойчивое развитие государства, укрепление межнационального согласия и толерантности. В современных условиях модернизации и трансформации социально-политических отношений большое значение имеют преемственность и всеобщая связь поколений. Развитие государственности и социального благополучия граждан связано с положениями единства, созидания и прогресса в обществе. Значимо формирование новых общенациональных стратегий, — отметила эксперт.

В сложной ситуации из-за паводков и наводнении природно-климатического характера, по ее словам, важно уделить внимание таким направлениям, как:

обеспечение социальной защиты и безопасности населения; развитие баланса интересов государства и общества; учет региональных особенностей развития страны.

Марал Калиева также подчеркивает актуальность информационного общества в XXI веке, в котором ключевые позиции занимают инновационные и цифровые технологии, электронное правительство, глобальные социальные сети. Она отмечает важность Экономического курса Справедливого Казахстана, определившего новые тенденции конкурентоспособности и динамики общества. Эксперт подчеркивает важность действенности институтов власти и правового государства в сохранении политической стабильности, соблюдении законности и правопорядка, а также в развитии межэтнических отношений и ценностей демократического общества.