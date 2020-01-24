Молодежь Туркестана поддержала челлендж «Мы вместе»

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания челленджа популярного шоумена Турсунбека Кабатова и столичной молодежи под названием «Мы вместе». В связи с этим молодые волонтеры Туркестана, в рамках проекта «Преемственность», подарили нуждающимся в особой заботе детям счастливый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций.

Мероприятие «От сердца к сердцу», организованное управлением общественного развития Туркестанской области, было посвящено ученикам спецобучения вспомогательной школы-интерната города Туркестан. В мероприятии приняли участие вокально-инструментальный ансамбль «Тарлан» музыкально- драматического театра им. С. Сейтметова, активная молодежь Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави по специальности «Актерское искусство» и областной волонтерской школы «NGL», которые выступили с живой концертной программой, театрализованными представлениями, пародиями. Веселый вечер прошел на славу.

Помимо этого, активная молодежь угостила маленьких зрителей полезными фруктами и вкусными пирогами.

Стоит отметить, что в вспомогательной школе-интернате города Туркестан обучается 181 ученик 1-9 классов. В учебном заведении имеется 22 оборудованных классных комнат.

В завершение теплого мероприятия туркестанская молодежь единогласно и хором произнесла заветные слова: «Мы вместе!». А видео-челлендж с данным лозунгом передали во все районы, города Туркестанской области, а также охватили прилегающие районы города Шымкент, Кызылординскую, Жамбылскую области.