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    12:33, 16 Май 2025 | GMT +5

    Молодежь станет новой силой для развития двустороннего сотрудничества — посол Китая

    Финал казахстанского тура международного конкурса по китайскому языку «Китайский мост» проходит в Астане. Участников приветствовал Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Хань Чуньлинь, передает агентство Kazinform.

    Молодежь станет новой силой для развития двустороннего сотрудничества — посол Китая
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    В конкурсе участвуют 30 учащихся вузов и школ со всей страны. Выступая перед участниками Хань Чуньлинь подчеркнул значимость молодежи в укреплении отношений между двумя странами.

    — Вы — счастливое поколение. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения достигли новой высоты постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства, открыв новое «золотое тридцатилетие, — сказал дипломат.

    Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в экономике, торговле, науке и технологиях, образовании, культуре и других сферах бурно развивается и молодежь, понимающая китайский язык и знающая культуру Китая, станет мостом, связующим звеном и новой силой для развития двустороннего сотрудничества.

    — Есть такая казахская пословица: «Только когда орел расправит крылья, он сможет взмыть в небо». Сегодняшний «Китайский мост» — это сцена, на которой вы можете продемонстрировать свой таланты, и отправная точка для реализации своих мечтаний, — сказал Хань Чуньлинь.

    Студентка Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Арайлым Алиева из Алматы изучает востоковедение и китайский язык.

    Молодежь станет новой силой для развития двустороннего сотрудничества — посол Китая
    Фото: Дамира Кеңесбай / Kazinform

    — Я буду исполнять китайскую музыку на домбре, — рассказала Арайлым. — Я хочу выиграть, ведь победителю предоставляется возможность два года бесплатно обучаться в магистратуре. Это республиканский этап, а следующий — международный. Только один участник получит первое место и представит Казахстан.

    По словам практиканта Института Конфуция Анастасии Алиферовой, два обладателя призовых мест отправятся в Китай на международный тур.

    — Сам конкурс проходит в три этапа: областной, республиканский и международный. Внутри каждого тура есть три типа заданий: тест о культуре, географии, литературе Китая и связях с Казахстаном, спич, в котором участник делится своим опытом знакомства с Китаем, и демонстрация уникального таланта — что-то, объединяющее культуру двух стран.

    Имена победителей станут известны уже сегодня — по итогам финального этапа.

    Напомним, в Казахстане проходит конкурс для женщин, работающих или ведущих бизнес в агропромышленном комплексе страны.

    Теги:
    Вузы Казахстан Китай Образование Международные отношения
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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