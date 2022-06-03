3 Июня 2022 17:52

Молодежь сможет быть избранной – Максим Рожин о референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный журналист и общественник, член Национального совета общественного доверия Максим Рожин объездил ряд регионов, чтобы пояснить местным жителям, какие поправки и изменения внесут в Конституцию. По его словам, казахстанцев волнует не масштаб и важность референдума, а приземленные личные вопросы: как изменения повлияют на них, что они дадут. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

До референдума осталось всего два дня. Одна из завершающих встреч с целью информирования населения прошла в стенах Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и член Национального совета общественного доверия Максим Рожин ответили на интересующие вопросы студентов.

«Встречу организовывает ректорат ЕНУ. Мы рассказывали об обсуждаемых изменениях, которые внесут в Конституцию. Один студент задал очень хороший вопрос: «Что конкретно получит молодежь от этого?Это приземленный вопрос. Сколько уже встреч таких прошло, всех волнует не масштаб и важность, а приземленные вопросы: как изменения повлияют на меня, что они дадут? Лично я говорю о том, что сейчас молодежь может участвовать в выборах и быть избранной. Они получат возможность проявлять свою активность, даже если не состоят в партии. Появляется возможность найти в регионах активных ребят, которые нигде не представлены. До этого они обязательно должны были идти в партию, где-то зарегистрироваться. Сейчас этого не будет. Это большое подспорье для активной молодежи», - сказал известный журналист.

Максим Рожин объездил ряд регионов, в том числе побывал в Кызылорде, Шымкенте, Таразе.

«За изменениями в Конституцию последуют изменения в законах. В этих законах заложено то, что касается деятельности как в партиях, так и в политическом, экономическом, социальном поле. Я проводил встречу с педагогами в регионах. Они, допустим, в курсе, уже изучили. Молодежь не интересуется изменениями по пунктам, их интересуют простые, насущные проблемы, которые сейчас есть, как будут решать их. То есть, они заинтересованы не самим процессом, а предметом: как решится вопрос трудоустройства, жилья, их участия в политическом поле», - добавил спикер.