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Молодежь Семея активно принимает участие в акции «Менің Туым - менің Отаным»

Автор:  
Руслан Шакабаев
16 Декабря 2020, 12:24
Молодежь Семея активно принимает участие в акции «Менің Туым - менің Отаным»

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – Молодежь Семея активно принимает участие в акции «Менің туым - менің Отаным», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском молодежном ресурсном центре сообщили, что в День Независимости РК активистами было роздано около 100 праздничных наклеек для автомобилей с изображением государственного флага РК.

Кроме того, акцию поддержали и жители много многоэтажных домов. Среди них и новоселы микрорайона Карагайлы. Свыше 10 государственных флагов РК были размещены на балконах новостроек.

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Фото: МРЦ г.Семей


Восточно-Казахстанская область   День Независимости  
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