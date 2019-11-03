Молодежь ночью устроила массовую драку в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Группа молодых людей накануне ночью подралась в центре Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел возле одного из караоке-баров по улице Желтоксан. Видео с места появилось в Instagram .

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что данное видео было установлено в ходе ежедневного мониторинга социальных сетей. О нем ранее никто в полицию не обращался и официальных заявлений и сигналов на пульт «102» также не имеется.

«После того, как было обнародовано видео, управлением полиции Бостандыкского района по территориальности начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК, т.е. хулиганство. Все участники событий и его хронология будут установлены, деяниям фигурантов будет дана надлежащая правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством РК», - сообщили в полиции.