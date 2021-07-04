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    15:28, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Молодежь этнокультурных объединений развивает свои знания по казахскому языку

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 июня по 2 июля Ассамблея народа Казахстана организовала специальную летнюю программу развития применения казахского языка для молодых представителей этнокультурных объединений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Так, со всей страны около 50 детей и молодых людей разных этносов приняли участие в Языковой школе для этнокультурных объединений АНК, которая прошла в живописном месте Павлодарской области — Баянаульском национальном парке.

    Цель школы - содействовать расширению сферы применения государственного языка в качестве средства коммуникации межэтнического общения.
    Молодые люди получили возможность не только подтянуть свои знания государственного языка на организованных занятиях, но и расширить сферу его применения в формате ознакомления и презентации особенностей культуры, истории, кухни своих этносов, во время состязательных игр, а также в ходе изучения достопримечательностей Павлодарской области.

    К проекту были привлечены методисты, тренеры образовательных центров, сотрудники домов дружбы, авторы методик по обучению государственного языка, педагоги и этнопсихологи.
    Все участники языковой школы получили соответствующие сертификаты.


    Теги:
    Культура Ассамблея народа Казахстана АНК Образование Общество
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