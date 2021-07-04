Молодежь этнокультурных объединений развивает свои знания по казахскому языку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 28 июня по 2 июля Ассамблея народа Казахстана организовала специальную летнюю программу развития применения казахского языка для молодых представителей этнокультурных объединений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Так, со всей страны около 50 детей и молодых людей разных этносов приняли участие в Языковой школе для этнокультурных объединений АНК, которая прошла в живописном месте Павлодарской области — Баянаульском национальном парке.

Цель школы - содействовать расширению сферы применения государственного языка в качестве средства коммуникации межэтнического общения.

Молодые люди получили возможность не только подтянуть свои знания государственного языка на организованных занятиях, но и расширить сферу его применения в формате ознакомления и презентации особенностей культуры, истории, кухни своих этносов, во время состязательных игр, а также в ходе изучения достопримечательностей Павлодарской области.

К проекту были привлечены методисты, тренеры образовательных центров, сотрудники домов дружбы, авторы методик по обучению государственного языка, педагоги и этнопсихологи.

Все участники языковой школы получили соответствующие сертификаты.