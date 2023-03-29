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Молодежь должна привнести в общество новые ценности – Касым-Жомарт Токаев

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 10:18
Молодежь должна привнести в общество новые ценности – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поддержка молодежи всегда была в фокусе моего внимания. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседание первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, поддержка молодежи всегда была в фокусе моего внимания. Я постоянно подчеркиваю, что именно прогрессивно мыслящие, образованные молодые люди должны работать в органах власти», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что активно вовлекать подрастающее поколение в государственные дела – это важнейшая задача.

«Молодежь должна привнести в общество новые ценности. Многие молодые кандидаты, объединившись в ходе предвыборной кампании, создали свой блок. Самые активные его участники прошли в состав Парламента и маслихатов. Таким образом, представительные органы власти пополнились новой плеядой политиков. Молодежь должна оценивать это как уникальную возможность работать на благо страны», - добавил Президент.


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