Молодежь будет следовать принципам Послания Президента во всех своих делах – Элина Паули

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежь будет следовать принципам Послания Главы государства во всех своих делах. Такое мнение высказала заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь», член Ассамблеи народа Казахстана Элина Паули на круглом столе по обсуждению Послания Президент РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», прошедшем в столичном Доме Дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Единство страны – это зона ответственности каждого казахстанского политика, общественного деятеля, каждого гражданина страны. О критической важности единства Глава государства сказал в конце Послания: «Сегодня для решения стоящих перед нами задач необходима консолидация государства и всего общества. Иначе завтра может быть уже поздно... Сплоченность нации – главный фактор успеха нашей страны. Когда мы едины – мы непобедимы». Эти слова Президента должны быть услышаны и приняты, как программа действий», – сказала Э.Паули.

По ее словам, мир и согласие, в котором живет народ Казахстана, – мечта миллионов людей в других государствах мира. Поэтому молодежь будет следовать принципам Послания во всех своих делах.

«Поддерживая слова Президента, могу уверенно сказать, что в молодежи Казахстана заложен огромный потенциал мира и согласия! По данным опросов НИЦ «Молодежь» подавляющее большинство молодых казахстанцев (77,5%) положительно оценивают межэтническую политику в нашей стране. То, что мы видим в соцсетях, далеко не всегда отражает реальную картину в межэтнических отношениях. Как представитель молодежного движения «Жаңғыру Жолы», хочу сказать, что молодые казахстанцы смотрят в будущее с уверенностью. Мы четко видим цель и знаем, к чему стремимся, знаем, что нужно сохранить и передать будущим поколениям», – подчеркнула Э. Паули.