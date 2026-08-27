Молодежь активно участвовала в выборах в Курултай не только голосованием - эксперт

Молодежь представляет собой значительный электоральный ресурс, а ее политическая активность повышает легитимность нового Парламента — Курултая. Об этом на площадке диалога Jastar X заявил доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и гражданского права ЕНУ имени Л. Н. Гумилева Жамаладен Ибрагимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам эксперта, молодежь сегодня является одной из ключевых сил, влияющих на общественные процессы.

— Во-первых, молодежь — это значительный электоральный ресурс. Во-вторых, ее политическая активность повышает легитимность избранного Курултая. Поэтому мы можем сказать, что активность молодежи была на достаточно хорошем уровне, — сказал Жамаладен Ибрагимов.

По его словам, участвуя в выборах, молодые граждане сделали свой выбор в отношении стратегического развития государства на ближайшие несколько лет.

— Ведь проводимые реформы и изменения на государственном уровне в первую очередь направлены на молодежь. Результаты любой реформы мы видим спустя определенный период. Это может быть пять или десять лет, — отметил профессор.

Жамаладен Ибрагимов также отметил, что молодежь участвовала в политической кампании по разным направлениям. В частности, молодые казахстанцы принимали участие в волонтерском движении, помогали в проведении избирательной кампании и вносили свой вклад в агитационную работу.

Кроме того, молодежь участвовала в онлайн-голосовании во время теледебатов и проявляла интерес к обсуждаемым вопросам. Молодые люди высказывали свои мнения и предложения, а также критически оценивали отдельные вопросы.

— Можно сказать, что, участвуя в политической кампании по разным направлениям, молодежь внесла свой вклад в динамичное развитие государства. Думаю, Центральная избирательная комиссия опубликует окончательные итоги. Однако, по нашим наблюдениям, молодежь на этих выборах была очень активна, — выразил мнение эксперт.

Профессор также привел в пример участие в выборах своих студентов.

— Я преподаю в университете. Все студенты, которых я обучаю, проголосовали. Поскольку я преподаю на юридическом факультете, я спросил их об отношении к выборам. Они ответили: «В статье 33 Конституции закреплено избирательное право граждан. Каждый гражданин должен реализовывать это право как свой долг. Но это не обязанность. Человек сам принимает решение. Чтобы реализовать свое избирательное право, он сам идет и голосует, — рассказал Жамаладен Ибрагимов.

По его словам, с этой точки зрения можно говорить о достаточно высокой активности молодежи на прошедших выборах.

Ранее сообщалось, что в стране около 4 млн молодых казахстанцев проголосовали на выборах в Курултай.