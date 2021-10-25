Молодая женщина родила тройню в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанском областном перинатальном центре №2 родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«В областном перинатальном центре № 2 22-летняя Гульмира Мирзаева родила тройню. Девочек назвали Фотима, Зухра и Хадиса. Вес новорожденных составляет 2 200 граммов, 2 310 граммов и 1 980 граммов», – говорится в сообщении.

Тройня, родившаяся раньше срока, взята под наблюдение врачей перинатального центра. С помощью медработников состояние детей стабильное, тройня уже скоро может быть выписана из Центра.

Гульмира домохозяйка, у нее ранее уже родились сын и дочь, теперь у нее пятеро детей, она многодетная мать. Супруг – частный предприниматель.