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Молодая женщина родила тройню в Алматинской области

11 Февраля 2022 13:05
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Молодая женщина родила тройню в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня из Алматинской многопрофильной клинической больницы выписали новорожденных тройняшек. В январе 29-летняя жительница Панфиловского района Гунчигул Мухамет родила двух девочек и одного мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Девочки родились с весом 2145 и 1470 граммов. Мальчик родился с весом 2050 грамм. Директор Алматинской многопрофильной клинической больницы Эльмира Ахметова рассказала, что тройняшки появились на свет на 34-й неделе беременности мамы.

«Тройня появилась на свет в результате кесарева сечения. В течение двух недель здоровье матери и младенцев было под строгим контролем. Родившиеся младенцы - это первенцы в семье Тайиповых. На сегодня здоровье у них хорошее, состояние стабильное», - сказала Эльмира Акылбековна.

Директор Панфиловской центральной районной больницы Марат Абдигалимов добавил, что медики окажут всю необходимую помощь по уходу за тройней.

«Маме будет помогать средний медперсонал. Участковый врач будет держать под контролем состояние младенцев. Также обеспечим их необходимым детским питанием», - сказал главный врач.

В Алматинской области в 2021 году родились 355 пар двойняшек и две тройни.

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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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