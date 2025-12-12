Молодая скрипачка Диана Макажан: Первый концерт Шостаковича — мое любимое произведение

Солисткой вечера стала молодая скрипачка, артист оркестра Диана Макажан. Как рассказала сама музыкант, ее путь в искусство начался еще в детстве.

— Первой, кто заметил мою склонность к музыке, была моя преподавательница Людмила Санина. Именно ее роль стала решающей в том, что я пришла к скрипке, и именно она заложила основы моего музыкального образования, — поделилась Диана.

Она также отметила, что участие в международных конкурсах сыграло значительную роль в ее профессиональном становлении.

— Конкурсы требуют большой подготовки. Больше всего мне запомнился конкурс имени Д. Когана. В финале я выступала с тем же Первым концертом Шостаковича, который исполнила сегодня. Это мое самое любимое произведение, — сказала она.

Фото: Агыбай Аяпбергенов / Kazinform

Диана Макажан подчеркнула, что нынешний концерт стал для нее одним из важных этапов в карьере.

— Над этим концертом мы вместе с турецким маэстро Хаканом Шенсойем провели огромную работу. Подготовка заняла почти месяц. Сейчас я планирую включить в свой репертуар концерты Моцарта, Прокофьева и Баха, — отметила скрипачка.

В программе концерта прозвучали увертюра Бетховена «Кориолан», Симфония № 5, а также Концерт № 1 Шостаковича для скрипки.