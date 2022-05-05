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Молодая семья погибла в пожаре в Акмолинской области
5 Мая 2022 13:20

Молодая семья погибла в пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека, среди которых два четырехлетних ребенка, погибли в огне в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС по Акмолинской области, трагедия произошла 5 мая в селе Красный Яр.

«В 03.54 поступило сообщение, что в селе Красный Яр произошел пожар в квартире на первом этаже. К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства пожарного Поста-29 села Садовое и СПЧ-1 города Кокшетау. В течение трёх минут первые пожарные подразделения были на месте пожара», - поделились в ведомстве.

Из квартиры до приезда пожарных расчетов смогли эвакуироваться самостоятельно через окно 58-летняя женщина и ее семилетний внук. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых – 31-летнего мужчины, 29-летней женщины и двоих четырехлетних детей.

«Пожар произошел в квартире на площади 50 кв.м, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов. В 04.50 пожар был ликвидирован», - добавили в ведомстве.

Сейчас на месте пожара работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.


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