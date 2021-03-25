Молочно-товарная ферма на 400 голов КРС появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандинской области строят товарно-молочную ферму на 400 голов. Планируется, что её мощность составит более 3 тысяч тонн молока в год. Ферма строится в крестьянском хозяйстве «Шанс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Крестьянское хозяйство «Шанс» было основано в 1997 году в селе Коксу Абайского района, Карагандинской области. Всего во владении крестьянского хозяйства имеется около 35 тысяч гектаров земли. Из них более 16 тысяч гектаров – пашня, 3.3 тысяч га – орошаемые земли и более 17 тысяч гектаров – пастбища.

Основными видами деятельности КХ «Шанс» является животноводство и растениеводство. На полях крестьянское хозяйство выращивает ячмень, пшеницу и овес. Также поля засеивают многолетними и однолетними травами, масличной культурой и картофелем. В 2020 году получили господдержку в 528 млн тенге. Эти средства были потрачены на приобретение минеральных удобрений, гербицидов, семян, животноводство.

КХ «Шанс» имеет свои картофелехранилище и зернохранилище с общей ёмкостью 41 000 и 20 000 тонн соответственно.

В скором времени крестьянское хозяйство намерено запустить свой комбикормовый завод. Оборудование в нем сверхсовременное: бортовой компьютер, позволяющий создавать 99 различных смесей, емкость для жидких компонентов, емкость из инструментальной стали для сыпучих фасованных премиксов и компонентов, обратные клапаны для обеспечения работы нагнетателя, фильтрованная система с 12 патронами, вакуумный и пневматический манометры.

Стоимость проекта составила 83 млн тенге. По плану ввод в эксплуатацию завода намечен на первый квартал 2021 года.

Также в этом году КХ «Шанс» планирует запустить зерноочистительную машину «Pektus» для предварительной и первичной очистки зерна и семян трав. Машина предназначена для очистки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур.

Общая стоимость проекта – 1200,0 млн тенге. Производительность машины составляет 50 тонн/час.

Помимо растениеводства, в крестьянском хозяйстве развивается и животноводство. В скором времени здесь появится молочно-товарная ферма на 400 голов. Общая стоимость проекта - 1100,0 млн тенге. Согласно плану, проектная мощность фермы составит 3 200 тонн молока в год. На данный момент ведется строительство данной фермы. Руководство КХ планирует получить кредит для приобретения оборудования (доильное оборудование, навозоудаление, система вентиляции, кормораздатчики, ветеринарное оборудование) и 400 голов нетелей (голштино-фризская порода, Украина).

Сейчас же поголовье скота КХ «Шанс» состоит из 759 голов КРС, в том числе коров – 423 головы, лошади – 3 489 голов, свиньи – 5 415 голов.

Что касается технического парка, то крестьянское хозяйство «Шанс» полностью оснащено современной высокоэффективной сельскохозяйственной техникой, имеется 33 основных видов сельскохозяйственной техники: 4 зерноуборочных комбайна, 16 тракторов различной марки и к ним 9 прицепов; 1 силосоуборочный комбайн; 1 погрузчик.



