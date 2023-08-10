Молния ударила в ребенка в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинскую областную детскую клиническую больницу поступил 11-летний мальчик с сильными ожогами. Спина, поясница и часть левой ноги ребенка были обожжены ударом молнии, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«31 июля на машине скорой медицинской помощи поступил 11-летний мальчик, который получил травму в результате удара молнии. Диагноз: термический ожог спины, поясничной области и левой нижней конечности. Жалобы при поступлении - беспокойство, боли в области ожоговых ран. Ребенку была оказана экстренная помощь. Пациент проходит лечение в травматологическом отделении по протоколу. Состояние оценивается как средней степени тяжести», - отметил заместитель директора больницы Аскар Калиев.

Врачи предупреждают, что в июле и августе отмечается частые удары молний по земле, и призывают родителей быть осторожными со своими детьми. В целях предупреждения трагедии врачи больницы предоставили родителям памятку.

«Если гроза застала вас на открытом пространстве, не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями - они могут притягивать молнии. Особенно опасны тополя, ели и сосны. Спрятаться лучше в ландшафтных углублениях (ямах, канавах, оврагах) или в водопропускных трубах под автомобильными дорогами. Достаньте из карманов металлические предметы (ключи, цепочки, игрушки). Если вы катались на велосипеде, лучше отойти от него минимум на 30 метров и не возвращаться до окончания дождя. Отключите на время грозы телефон.

Если гроза началась во время купания в водоеме, срочно выйдите из воды и отойдите от берега на 100 метров. Вода - хороший проводник электричества и притягивает молнии. По возможности спрячьтесь в автомобиле или здании. Если такой возможности нет, следуйте рекомендациям выше.

Если гроза застала в городе, прогулку лучше прекратить и переждать ненастье в ближайшем здании. Переждать грозу на остановке небезопасно: на ней нет громоотвода, кроме того, сильный ветер может опрокинуть конструкцию.

Если гроза застала дома, выключите из сети все электроприборы, закройте окна и форточки. Не выходите на балкон или во двор – любуйтесь грозой через закрытое окно, а если начался град, то лучше отойти от окна на случай, если градинки разобьют стекло.