Молния ударила в часовую башню Мекки во время сильного ливня
«Сильный дождь прошел во вторник вечером, сопровождаясь грозами, в отдельных частях кварталов Мекки», — сообщило Саудовское агентство печати.
Представители образования заявили, что школы будут закрыты в среду из-за нестабильной погоды.
Согласно заявлению Национального центра метеорологии, в некоторых регионах, таких как Джазан, Асир, Аль-Баха, Мекка и Медина ожидается продолжение умеренных и сильных гроз, которые приведут к проливным дождям. Непогода будет сопровождаться ливнями с градом и сильными ветрами, которые поднимают пыль и песок, ограничивая горизонтальную видимость.
На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как паломники изо всех сил пытаются обойти Каабу у Большой мечети на фоне сильного ветра, причем некоторым приходится уклоняться от разделительных барьеров, которые были снесены ветром вокруг.
На одном широко распространенном видео запечатлен удар молнии в знаменитую башню с часами, возвышающуюся над Каабой.
Ранее сообщалось, что сильный восточный ветер и грозы обрушились на Саудовскую Аравию во вторник 22 августа, нанеся ущерб по всей стране.