Молния ударила в часовую башню Мекки во время сильного ливня

АММАН.КАЗИНФОРМ - Власти Мекки издали указ о закрытии школ в среду после того, как проливной дождь обрушился на некоторые районы Саудовской Аравии, а в социальных сетях были опубликованы видеоролики, на которых видно, как паломники укрываются от сильной грозы ночью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The National News.

«Сильный дождь прошел во вторник вечером, сопровождаясь грозами, в отдельных частях кварталов Мекки», — сообщило Саудовское агентство печати.

Представители образования заявили, что школы будут закрыты в среду из-за нестабильной погоды.

Согласно заявлению Национального центра метеорологии, в некоторых регионах, таких как Джазан, Асир, Аль-Баха, Мекка и Медина ожидается продолжение умеренных и сильных гроз, которые приведут к проливным дождям. Непогода будет сопровождаться ливнями с градом и сильными ветрами, которые поднимают пыль и песок, ограничивая горизонтальную видимость.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как паломники изо всех сил пытаются обойти Каабу у Большой мечети на фоне сильного ветра, причем некоторым приходится уклоняться от разделительных барьеров, которые были снесены ветром вокруг.

На одном широко распространенном видео запечатлен удар молнии в знаменитую башню с часами, возвышающуюся над Каабой.

Ранее сообщалось, что сильный восточный ветер и грозы обрушились на Саудовскую Аравию во вторник 22 августа, нанеся ущерб по всей стране.