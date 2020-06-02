Молитвенник королевы Марии Стюарт выставят на аукцион Christie’s

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Молитвенник королевы Шотландии Марии Стюарт выставят на аукцион Christie’s, ожидаемая цена до £350,000 ($432,000). На страницах молитвенника, некогда-то принадлежавшего Марии, сохранились подписи, сделанные королевой Шотландии в разное время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Мария Стюарт прославилась своей бурной романтической жизнью, политическими противоречиями и в особенности смертью «от рук» своей кузины, королевы Елизаветы I.

Рукопись, которую выставит аукционный дом Christie's, первоначально была сделана для Луизы де Бурбон-Вандом, настоятельницы аббатства Фонтевро, которая передала ее своей внучатой племяннице Марии в период между 1558 и 1561 годами.

Она оставила свою монограмму и эпиграф на форзаце книги. В книге также есть надпись, сделанная Марией, и анаграмма «VA TU MERITERAS».

Рукопись украшена 40 миниатюрами художника, известного как мастер Франсуа де Роган. По словам аукционистов, де Роган был одним из самых востребованных художников двора короля Франциска I.

Мария Стюарт была дочерью короля Шотландии Якова V и французской принцессы Марии де Гиз. Мария стала королевой Шотландии в возрасте всего шести дней от роду после смерти своего отца.

В возрасте 15 лет она вышла замуж за Франциска, наследника французского престола, который взошел на престол Франции годом позже, в 1559 году.

По приказу английской королевы Елизаветы I Тюдор Мария Стюарт была под стражей в течение 18 лет в Англии. В глазах Елизаветы Мария представляла угрозу английскому трону из-за ее веры, она была католичкой. Мария Стюарт была обвинена в заговоре с целью убийства королевы Елизаветы I и обезглавлена в феврале 1587 года.

По словам Christie’s, королева, вероятно, привезла молитвенник с собой в Шотландию в 1561 году, проведя большую часть своей молодости во Франции.

Сообщается, что Christie's выставит молитвенник на аукцион 29 июля в Лондоне.