Молдова объявила о выходе из СНГ

Об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой.

— Мы начали денонсацию трех ключевых документов, которые определяют наше членство в СНГ — Устава организации, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их отмены Молдова юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие было приостановлено еще ранее. Документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения, — пояснил Попшой.

По его словам, процесс денонсации в правительстве завершится к середине февраля, после чего парламент вынесет решение на утверждение президенту.

Отношение Молдовы к СНГ начало меняться после президентских выборов 2020 года, когда Майя Санду объявила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества. В феврале 2023 года правительство республики планировало денонсировать более 120 из 282 соглашений СНГ, при этом сохранив наиболее важные и полезные для страны договоренности.

Бывший президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон раскритиковал эти действия, назвав курс Санду на разрыв с Россией и СНГ противоречащим интересам народа.

Напомним, в конце прошлого года в Кишиневе прошла инаугурация президента Республики Молдова Майи Санду. Она была переизбрана на второй срок в ноябре, получив более 55% голосов во втором туре выборов. После принятия присяги Санду выступила с речью, отметив, что «несмотря на все давление», граждане проголосовали «за ясное направление: развитую, европейскую страну с повышенной безопасностью и процветанием».