Мокрый снег в Алматы: в уборке задействовано 1410 рабочих
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет мокрый снег, на уборку задействовано 1 410 рабочих , передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении жилищной политики города сообщили, что в целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.
По состоянию на 18:00 использовано 23 тонны противогололедных материалов.
Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования. Задействовано 619 единиц спецтехники, в том числе 203 пескоразбрасывателя и 1 410 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится вечером. С утра ожидаются небольшие осадки ориентировочно до обеда. Температура воздуха ночью до -4 градусов, днем 30 января около 0.
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