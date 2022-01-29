Мокрый снег в Алматы: в уборке задействовано 1410 рабочих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет мокрый снег, на уборку задействовано 1 410 рабочих , передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении жилищной политики города сообщили, что в целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.

По состоянию на 18:00 использовано 23 тонны противогололедных материалов.

Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования. Задействовано 619 единиц спецтехники, в том числе 203 пескоразбрасывателя и 1 410 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится вечером. С утра ожидаются небольшие осадки ориентировочно до обеда. Температура воздуха ночью до -4 градусов, днем 30 января около 0.