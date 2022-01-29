+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мокрый снег в Алматы: в уборке задействовано 1410 рабочих

29 Января 2022 19:44
Поделиться:
Мокрый снег в Алматы: в уборке задействовано 1410 рабочих

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет мокрый снег, на уборку задействовано 1 410 рабочих , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О свободной конкуренции при ведении бизнеса говорили в Атырау
Алматинец извинился за грубое обращение с собакой 19 продуктов по сниженным ценам: где и что можно купить в Алматы Министр Аскар Умаров встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским

В управлении жилищной политики города сообщили, что в целях предупреждения гололедных явлений с начала выпадения снега производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок.

По состоянию на 18:00 использовано 23 тонны противогололедных материалов.

Особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования. Задействовано 619 единиц спецтехники, в том числе 203 пескоразбрасывателя и 1 410 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится вечером. С утра ожидаются небольшие осадки ориентировочно до обеда. Температура воздуха ночью до -4 градусов, днем 30 января около 0.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Общество   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
О свободной конкуренции при ведении бизнеса говорили в Атырау
Алматинец извинился за грубое обращение с собакой
19 продуктов по сниженным ценам: где и что можно купить в Алматы
Министр Аскар Умаров встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Почему увольняются медицинские работники в СКО
4 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
5 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
6 Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Читайте также
Цены на социально значимые продукты питания должны быть доступными – Алихан Смаилов
В двух районах Жамбылской области из-за метели закрыли дороги
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Почему увольняются медицинские работники в СКО
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Высокое доверие в обществе Главе государства придаст партии Nur Otan новое дыхание – Зарема Шаукенова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив