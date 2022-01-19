Мокрый снег в Алматы: производится посыпка дорог
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня с 16:15 в Алматы идет мокрый снег. По состоянию на 21:00 в верхней части города выпало 6-8 см снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата сообщили, что в целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 1100 тонн.
«Производится сгребание снега в горной и предгорной местности, а также на основных магистральных улицах. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования», - сообщили в акимате.
Отмечается, что выход техники в ночной период составляет 535 единиц, в том числе 208 пескоразбрасывателей и 338 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится 20 января около обеда. Температура воздуха сегодня ночью 0, -2 градуса, днем 20 января +1, +3.
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