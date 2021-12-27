Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет мокрый снег. ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится после обеда. Температура воздуха сегодня днем 0, -2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня.

В ДЧС напомнили, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;

- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;

- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);

- всегда смотрите перед собой под ноги;

- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;

- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;

- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

Также рекомендуется не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

Ранее в акимате рассказали об уборке снега.