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08:08
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Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет мокрый снег. ДЧС города призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков завершится после обеда. Температура воздуха сегодня днем 0, -2 градуса с дальнейшим понижением во второй половине дня.
В ДЧС напомнили, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
- переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
- будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
- всегда смотрите перед собой под ноги;
- следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;
- не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.
Также рекомендуется не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.
Ранее в акимате рассказали об уборке снега.
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