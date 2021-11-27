Мокрый снег и гололед в Алматы: что нужно знать пешеходам и водителям авто
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с выпадением мокрого снега и понижением температуры воздуха вечером и ночью до минус 8-10 градусов, тумана, повышенной влажности воздуха прогнозируется образование гололеда, наледи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении жилищной политики города Алматы призывает водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.
Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, не выходить из дома без острой необходимости.
В ДЧС города, чтобы уменьшить вероятность падения, рекомендует соблюдать следующие правила поведения при гололеде: «П омните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
всегда смотрите перед собой под ноги;
следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора;
не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
- помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди».
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