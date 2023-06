МОК выпустил пересмотренные принципы квалификации Олимпиады в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы рабочей группы «Мы начинаем» (Here we go), которая в настоящее время занимается перечнем вопросов, возникающих в связи с переносом сроков проведения олимпийских игр «Токио-2020», квалификационная рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила ряд поправок к принципам квалификационной системы «Токио-2020». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Пересмотр был проведен с целью учета последствий пандемии COVID-19 и последующей доработки новых сроков проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 г. взамен предыдущего варианта, утвержденного Исполнительным советом МОК в июле 2017 г.

Квалификационные принципы являются основой для всех квалификационных систем, которые представляют собой правила, устанавливаемые международными федерациями (МФ), которые варьируются в зависимости от вида спорта (и спортивных дисциплин, где это применимо).

Квалификационные системы состоят из правил, процедур и критериев участия в соревнованиях Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией и утверждаются Исполнительным Советом МОК.

Ключевыми положениями пересмотренных принципов Токийской квалификационной системы на период до 2020 года являются:

ПРОДЛЕННЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И НОВЫЕ СРОКИ

Срок нового квалификационного периода - 29 июня 2021 года, и Международные федерации (МФ) могут определить свои собственные сроки квалификационного периода, если они будут предшествовать этой дате. Пересмотренный срок подачи финальных спортивных заявок теперь установлен на 5 июля 2021 года. Пересмотр квалификационных систем будет завершен как можно быстрее, чтобы дать уверенность спортсменам и национальным олимпийским комитетам (НОК).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ

Спортсмены и НОК, которые уже получили место по олимпийской квалификационной квоте, сохранят его, несмотря на перенос Игр. В общей сложности на сегодняшний день уже выделено 57% от общего числа мест по квоте для спортсменов, причем примерно 5 000 мест по квоте для спортсменов еще предстоит распределить. В некоторых случаях места по квалификационным квотам получают НОК, а в других случаях они получают непосредственно конкретный спортсмен.

Во всех случаях, и в соответствии с Олимпийской хартией, соответствующий НОК оставляет за собой право выбирать спортсменов, которые будут представлять его на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Приоритет остается за тем, чтобы отразить, по возможности, метод/путь распределения первоначальных квалификационных систем по каждому виду спорта. Этот принцип побуждает МФ следовать схожим подходам, заменяя утраченные возможности по распределению квот таким же количеством соревнований.

Что касается сценария, при котором распределение квот изначально основывалось на ранжировании, МФ сохраняют полную свободу действий при определении нового крайнего срока и пути ранжирования. МОК признает деликатность таких решений. Необходимо найти баланс между защитой тех спортсменов, которые были близки к квалификации на основе предыдущих крайних сроков 2020 г., и обеспечением участия лучших спортсменов на Олимпийских играх в Токио 2020 г. путем предоставления возможности участия в квалификации лучшим спортсменам сезона 2021 г.

МФ рекомендуется взаимодействовать со своими федерациями-членами и комиссиями спортсменов в целях достижения консенсуса по справедливому и прозрачному решению.

КРИТЕРИИ ОТБОРА

В соответствии с принципом, согласно которому спортсмены, прошедшие квалификацию для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, имеют возможность продлить срок действия возрастных критериев, если таковые существуют, и разрешить спортсменам, прошедшим квалификацию для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, оставаться на Олимпийских играх 2020 года с 23 июля по 8 августа 2021 года. Единственное исключение будет сделано в том случае, если МФ установит, что годичная отмена верхнего возрастного предела представляет собой риск для безопасности и/или здоровья спортсменов.

Что касается критериев допуска к участию в соревнованиях по нижнему возрастному ограничению, если таковой существует, то МОК признает все полномочия МФ по оценке допуска к участию в соревнованиях тех спортсменов, которые не будут допущены к участию в Олимпиаде в июле 2020 г., но будут удовлетворять нижнему возрастному ограничению в 2021 г. Здоровье спортсмена является руководящим принципом при планировании любых оставшихся квалификационных олимпийских соревнований.

В связи с переносом Олимпийских игр в Токио на 2020 г. на 2021 г. МОК настоятельно призвал подтверждать любые такие соревнования только после оценки воздействия COVID-19, что позволит обеспечить справедливый доступ и надлежащую подготовку всех участвующих в соревнованиях спортсменов и команд. В течение этого периода МОК также максимизирует информацию и поддержку спортсменов с помощью платформы «Спортсмен 365», ориентированной на спортсменов.