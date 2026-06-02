Могут ли полностью запретить изъятие пенсионных излишков из ЕНПФ в Казахстане

В кулуарах Правительства журналисты отметили, что многие страны запрещают изъятие накоплений из пенсионных фондов. В этой связи они поинтересовались, рассматривается ли такая возможность в Казахстане.

— Такая возможность не рассматривается. В мире после пандемии многие страны перестали этот механизм использовать, так как рынок труда заработал — соответствующие министерства подтвердили, что можно найти работу и так далее, и они отказались. У нас тоже рынок стабилизировался, есть запросы от работодателей — в месяц они только на нашем портале подают порядка 117 тысяч различных вакансий. Работа есть, она официальная, и можно делать отчисления и накапливать, — ответил министр.