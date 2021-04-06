Могут ли закрыть ТРЦ и кафе в Алматы - ответ Жандарбека Бекшина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге в РСК ответил, могут ли дальше работать общепит и ТРЦ города в таком режиме при дальнейшем ухудшении эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны опираться на объективные данные, на результаты анализа. Не будем забегать вперед, мы не знаем какая будет ситуация сегодня. Да, мы прекрасно понимаем, как эпидемиологи, что существует антагонизм межу возбудителями. Учитывая, что сейчас два возбудителя, мы не знаем, сколько будет у нас через неделю, может три возбудителя будет. Кто из них будет превалировать, какими свойствами он будет обладать. С учетом данных свойств того или иного возбудителя, конечно же, мы будем вводить ограничительные мероприятия», - сказал он.

Он отметил, что если сравнивать инфраструктуру здравоохранения города, которая была в июне прошлого года и сегодня, то это небо и земля. Возможности возросли.

«С учетом инфраструктуры здравоохранения города, фармобеспеченности, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, будут формироваться и противоэпидемиологические мероприятия. Это все делается в комплексе. Мы не можем те же мероприятия, которые проводились против прошлогоднего базового штамма применять в этом году», - объяснил спикер.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, почему в городе разрешили открыть ТРЦ, рынки и другие объекты, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. По его словам меры по закрытию этих объектов не дали свою эффективность.

Напомним, 2 апреля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин смягчил ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам, кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать.