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Могут ли сократить перечень объектов проекта «Комфортная школа»

Автор:  
Серик Сабеков
9 Июня 2023, 13:37
Могут ли сократить перечень объектов проекта «Комфортная школа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал предложение о сокращении перечня объектов, включенных в проект «Комфортная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Алматинская область - это регион, где в настоящее время наиболее сконцентрированы трехсменные школы. Здесь присутствует представитель областного управления образования. Вы поддерживаете этот сокращенный список?» - спросил Асхат Аймагамбетов на расширенном заседание комитета.

По словам руководителя управления образования Алматинской области Гульсары Исагуловой, региону необходимо 63 школы. В области 52 школы с трехсменным обучением. Только в Илийском районе 20 трехсменных школ.

Асхат Аймагамбетов отметил, что со списком проекта «Комфортная школа» нельзя играть.

«На сегодняшний день самая главная проблема – это вопрос пересмотра списка. Список утвержден. Его никто не брал с неба. Он утвержден только после одобрения всеми общественными советами, маслихатами, местными жителями. Теперь, как сказал наш коллега, насколько правильно принудительное сокращение? Есть вопрос, одобряет ли это Правительство? Список был утвержден, и акимы, и наши депутаты во время предвыборной пропаганды обнародовали его. Народ все это знает. Теперь акимы, депутаты как это разъяснят населению, с какой стороны? Как мы скажем, что постановление Правительства осталось невыполненным. Я намеренно спрашиваю, правильно ли вы составили список? У некоторых должностных лиц есть информация о том, что первоначальный список был неправильным, поэтому идет сокращение», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.


Образование   Мажилис   Строительство  
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